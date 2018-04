Verrät Alaba mit Tiroler Penthouse seine Zukunft?

Bei den Bayern läuft's unter Trainer und Förderer Jupp Heynckes wieder nach Maß, der Einstand unter dem neuen Teamchef Franco Foda klappte perfekt. David Alaba schüttelte seinen leichten Durchhänger der Vorsaison ab. Er brennt für seine Teams und will unbedingt zeigen, dass er mit 25 Jahren endgültig zum Führungsspieler gereift ist.

Auch abseits des Platzes tut sich was beim ÖFB-Star. Am Donnerstag sickerte durch, dass der Wiener zum Tiroler wird. Ende Februar kaufte sich David Alaba ein Penthouse in Kirchberg in Tirol. Kostenpunkt: Satte 3,5 Millionen Euro.

Bekenntnis zu Bayern?



Es handelt sich dabei aber um kein Feriendomizil. Alaba verpflichtete sich beim Kauf, auch in seinem neuen Penthouse zu Wohnen. Das soll im Vertrag verankert sein. Damit wird Alaba wohl zum Pendler. München ist rund 130 Kilometer entfernt.

Da ein lokaler Transfer – weder innerhalb Bayerns (Augsburg) noch nach Österreich – nie und nimmer zum Thema wird, könnte der Immobilienkauf gleichzeitig der entscheidende Hinweis auf seinen Verbleib bei den Bayern sein.

Zuletzt wurde Alaba immer wieder mit dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Wiener fühlt sich bei seinem Klub aber pudelwohl und ließ sich nun unweit von der bayrischen Grenze in Tirol nieder. Barca und Real dürften abblitzen.

(Heute Sport)