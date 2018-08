Alabas Football-"Homie" feiert 95-Millionen-Vertrag

Football-Star Odell Beckham jr., hierzulande vielen als Freund von David Alaba bekannt, hat sich mit den New York Giants auf einen Rekordvertrag geeinigt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre kann der 25-Jährige bis zu 95 Millionen Dollar verdienen, was ihn zum bestbezahlten Wide Receiver aller Zeiten macht.

Im Video oben feiert Beckham jr. in der Kabine seinen neuen Vertrag mit einem "Tanz", sehr zum Spaß seiner Teamkollegen. Jetzt muss er sich aber auf dem Football-Feld beweisen. In der Vorsaison verpasste er wegen einem Knöchelbruch den Großteil der Spielzeit, in der Vorbereitung auf diese Saison ließ er alle Vorbereitungsspiele aus. Bis zuletzt forderte er einen Vertrag mit besseren Konditionen – und dieser Wunsch wurde ihm jetzt erfüllt.

Dieser Catch machte Beckham jr. weltberühmt:





(Heute Sport)