Alves: "Der Tod von Astori schockt mich nicht sehr!"

Dieser Schicksalsschlag traf Fußball-Profis und Fans auf der ganzen Welt! Fiorentina-Kapitän Davide Astori erlag völlig überraschend im Alter von 31 Jahren einem Herzinfarkt. In Italien wurden die Sonntagsspiele abgesagt, weltweit werden Trauerminuten abgehalten. Nur Paris-Star Dani Alves gibt sich ungerührt.

Nicht traurig?



Das Drama um Astori war auch Thema bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Rückspiel von Paris Saint-Germain gegen Real Madrid (Hinspiel: 1:3). Darauf angesprochen meinte Alves: "Wir waren nicht sehr erschüttert, weil wir ihn nicht kannten. Natürlich tut es mir für seine Familie leid. Auf der Welt sterben aber jeden Tag Tausende Kinder, die nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, obwohl sie genauso wichtig sind. Wir müssen alle irgendwann sterben, weil wir alle nur auf der Durchreise sind. Vielleicht sind wir traurig, aber sicher nicht so wie seine Familie."

Kein Unbekannter



Dass Astori für Alves ein Unbekannter war, darf bezweifelt werden. Der 34-Jährige stand 33 Mal für Juventus Turin auf dem Platz und traf dabei auch mehrere Male auf den Verstorbenen. In den sozialen Medien lösten die Bemerkungen von Alves einen Shitstorm aus. "Er ist ein schlechter Mensch", ist eines der weniger heftigen Kommentare zum Paris-Star.

dani alves really is an awful human being — Lara🙍🏻 (@LaraHmayed) 5. März 2018

Dani Alves’ comments on Astori are a disgrace. He’s right about children dying every day but have some sensitivity ffs. This is the same person who insulted the disabled using the word ‘retards’ among so much other stuff. Shameful person — Carlo Garganese (@carlogarganese) 5. März 2018

Dani Alves is one of the few football players I genuinely dislike as a human being and as a professional. — Kostchenko💜 (@hesksprince27) 5. März 2018

Dani Alves didn't know Astori personally, that's why he doesn't care.



But he knows millions of kids dying in Africa personally that's why he really cares... By just talking about them.



Hypocrisy at it's maximum. — ɱʘɧɑ 💜 (@RYOmoha) 5. März 2018

Agreed, there's lots of uncovered deaths around the world,



So why hasn't Dani Alves spoken up till now? Why use the occasion of a fellow sportsman's death to try and score cheap points? — Fontaine. (@TheAlchemist___) 5. März 2018

