Ana und Alaba glänzen beim "Schweini"-Abschied

Schlusspfiff für Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger, zumindest im Trikot der Münchner. Der 34-Jährige bekam seine große Abschiedsparty im Münchner Allianz Stadion. 75.000 Fans feierten ihren "Schweini", Ehefrau Ana Ivanovic und ÖFB-Star David Alaba stahlen ihm aber die Show.

"Ich bin einer von Euch und ich werde immer einer von Euch bleiben! Meine Vergangenheit gehört nur dem FC Bayern, sonst keinem", verabschiedete sich "Schweini" von seinen Fans. Der Champions-League-Sieger von 2013 spielt zwar noch in Amerika bei Chicago Fire, eine komplettes Karriere-Ende will er nicht ausschließen. Das MLS-Team war auch der Gegner für das Spiel, das die Bayern mit 4:0 gewannen. Eine Hälfte spielte Schweinsteiger für Chicago, eine Hälfte für die Münchner.

Alaba: "Gänsehaut aufgestellt!"



Die Abschiedsgala war geprägt von großen Emotionen. Auch Ehefrau Ana Ivanovic feierte mit ihrem Basti. Vor dem Ankick gab es ein Busserl zum Bayern-Goodbye: "Es war einfach fantastisch, ein so emotionaler Abend! Es war immer sein Wunsch, hier in seiner Heimat seinen Abschied zu feiern. Es war einfach ein atemberaubender Abend! Ich bin so stolz auf ihn und dass ich diese Momente mit ihm teilen durfte."

ÖFB-Star David Alaba legte Schweinsteiger das Tor zum 4:0-Endstand auf: "Er hat ein großes Herz. Er ist mit der Zeit ein sehr guter Freund geworden. Ich bin ihm für vieles dankbar. Die Gänsehaut hat's mir öfter aufgestellt!"

