Andi Herzog wird heute offiziell Israel-Teamchef

Andreas Herzog wird am Donnerstag offiziell zum israelischen Teamchef bestellt. Damit ist der österreichische Rekord-Teamspieler am Ziel seiner Träume, coacht erstmals ein Profi-Team. Seine Bestellung in der Sitzung des Fußballverbandes ist nur Formsache. Israels Sportdirektor Willi Ruttensteiner hatte den Deal eingefädelt.

Die Israelis können es jedenfalls kaum erwarten. Bei der Ankunft des 49-Jährigen am Flughafen von Tel Aviv warteten bereits dutzende Journalisten auf den Österreicher. "Immer, wenn ein neuer Teamchef bestellt wird, gibt es mehrere Meinungen. Ich kann versprechen, dass ich sehr hart arbeiten werde, um unsere Ziele zu erreichen", so Herzog zur Krone.

Herzog baut auf Jugend

Der Rekord-Teamspieler betonte, von der Qualität des israelischen Teams überzeugt zu sein, möchte den Fußball "signifikant nach vorne bringen." Dabei will Herzog den Fokus auf die Nachwuchsarbeit legen. "Als Teamchef bist du der größte Fan von jungen Spielern, auf diese werde ich setzen."

In den nächsten Tagen wird der 49-Jährige auch seinen Trainerstab mit Ruttensteiner abklären. Bereits am Donnerstagabend sitzt er bei der Europa-League-Partie Hapoel Be´er Sheva gegen Apoel Nikosia auf der Tribüne.

(Heute Sport)