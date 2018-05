Angriff mit Vodka-Flasche! Bayern-Star droht Haft

Bayerns Mittelfeld-Star Arturo Vidal droht mächtig Ärger. Dem Chilenen wird nach einer Disco-Schlägerei schwere Körperverletzung vorgeworfen. Der 31-Jährige muss vor Gericht, im schlimmsten Fall muss Vidal mehrere Jahre hinter Gitter.

Am 16. September 2017 feierte der Chilene nach einem 4:0 gegen Mainz zunächst am Münchner Oktoberfest, danach ging es in der Hip-Hop-Location Crown’s Club weiter.

Gemeinsam mit seinem Bruder und mehreren anderen Gästen sei Vidal betrunken gewesen sein. Der Chilene warf mehrere Gläser um und stänkerte weitere Club-Besucher an. Als die Security den Bayern-Kicker und Co. beruhigen wollte, kam es zu einem Handgemenge.

Angriff mit Vodka-Flasche

Es flogen die Fäuste, weitere Gläser und sogar eine 3-Liter-Vodka-Flasche. Mit dem 500-Euro-Geschoss wurde eine Person am Kopf verletzt. Mehrere Zeugen berichten allerdings, dass der Angriff von nicht von der Vidal-Gruppe gekommen sei.

Dennoch muss sich der Chilene nun vor Gericht verantworten. Ein Termin steht noch nicht fest, bei einer Verurteilung drohen dem Mittelfeld-Abräumer mehrere Jahre Haft.



(Heute Sport)