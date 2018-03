Arnautovic auf der Suche nach der perfekten Flanke

Neubeginn, Teil zwei! ÖFB-Teamchef Franco Foda steht erstmals seit dem Uruguay-Match im November (2:1) wieder auf dem Trainingsplatz. Das Nationalteam feilt in Klagenfurt an der Form. Am Freitag steigt im Wörthersee-Stadion ein Testmatch gegen Slowenien, vier Tage später wird in Luxemburg geprobt.

Am Montagabend versammelte Foda seine rot-weiß-rote Auswahl zur ersten lockeren Einheit. 15 Feldspieler und drei Torhüter gaben sich bei frischen zwei Grad ein Stelldichein. David Alaba, Julian Baumgartlinger, Max Wöber, Stefan Ilsanker, Andreas Ulmer und Stefan Lainer, die alle noch am Sonntag im Einsatz waren, bekamen eine Pause.

Flankenparade von Arnautovic

Spielfreudig wie immer präsentierte sich Marko Arnautovic. Der West-Ham-Legionär ließ es sich nicht nehmen, seine Stürmer-Kollegen nach dem offiziellen Training mit Flanken zu versorgen (siehe Video oben).

Am Dienstag stehen die nächsten Einheiten am Programm. Insgesamt hat Foda fünf Trainings bis zum Slowenien-Match angesetzt. Unter anderem soll dabei die Dreierkette eingeübt werden.