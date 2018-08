Trikot-Stichelei 01. August 2018 14:14; Akt: 01.08.2018 14:15 Print

Arnautovic spielt mit Tennis-Star Thiem Doppel

West Ham United ist gerade auf Trainingslager in Kitzbühel. Da bot sich für Marko Arnautovic und Co. ein Abstecher zum ATP-Tennisturnier an.