Arnautovic spielt unter Foda eine wichtigere Rolle

Team-Routinier Marko Arnautovic! Der West-Ham-Kicker bestreitet am Freitag gegen Slowenien sein 68. ÖFB-Ländermatch. Kein anderer Spieler im aktuellen 23-Mann-Kader hat mehr Partien auf dem Buckel.

Dass sich das einstige "Enfant terrible" längst zum Führungsspieler gemausert hat, erkannte auch Franco Foda. Der Teamchef stellte im Rahmen des Trainingslagers in Klagenfurt den neuen Spielerrat zusammen – erstmals ist auch Arnautovic ein Teil davon.

"Heute" wollte vom 28-Jährigen wissen, wie er seine neue Rolle interpretiert. "Ich werde schauen, dass in der Mannschaft alles passt. Die Älteren probieren das Team so gut wie möglich zusammenzuhalten, den Jüngeren zu zeigen, wie es läuft, wie die Regeln sind. Es soll nicht sein, dass fünf Spieler in einer Ecke sind und fünf andere wo anders. Wir wollen alle eng beisammenhalten. Nur so kann man Erfolge erzielen."

"Baumgartlinger super Kapitän"

Auf dem Platz bleibt Julian Baumgartlinger der Kapitän. Laut Arnautovic eine gute Entscheidung. "Natürlich wäre es eine Ehre, irgendwann selbst die Schleife zu tragen. Aber ich habe schon immer gesagt, dass ich sie nicht unbedingt brauche. Ich habe auch so genug zu sagen. Julian macht das richtig gut, er ist ein intelligenter Junge. Er ist ein super Kapitän."

Neben Arnautovic wählte Foda auch David Alaba in den Mannschaftsrat. "Die Hauptaufgabe ist es, Verantwortung auf und abseits des Platzes zu übernehmen und ein Vorbild zu sein", sagt der Bayern-Star.