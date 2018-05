Arnautovic spricht über das Manchester-Gerücht

Die Fußball-Saison ist vorbei – da wird es Zeit für Transfer-Gerüchte! Was in England gerade die Runde macht: Marko Arnautovic soll auf dem Einkaufszettel von Manchester-United-Coach Jose Mourinho stehen. Der West-Ham-Star äußert sich nun im ÖFB-Teamcamp dazu.

West Ham oder United?



Derzeit bereitet sich Arnautovic mit dem Nationalteam auf das Testspiel gegen Russland am Mittwoch (20.45 Uhr) vor. Angesprochen auf das United-Gerücht meint er: "Jeder will dort spielen. Aber ich habe einen Vertrag bei West Ham." Der läuft noch bis 2022. "Arnie" schreibt die Gerüchte der Kreativität der britischen Presse zu: "Was die Medien schreiben, schreiben sie sehr gerne. Da schreibt ein Hans Franz in die Zeitung und die ganze Welt übernimmt das. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen."

Urlaubsfreude



Interessanter ist für Arnautovic das Testprogramm des ÖFB. Am Mittwoch steigt das Duell mit Russland, am Samstag wartet Deutschland, am 10. Juni ist Brasilien der Gegner. "Dann gehe ich in den Urlaub, der glaube ich hochverdient ist. Da gebe ich mit selbst den Award."

(heute.at)