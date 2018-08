Arnautovic trifft, verliert aber auch das zweite Spiel

Marko Arnautovic hat mit seinem Klub West Ham United auch das zweite Spiel der Premier-League-Saison verloren. Der 29-jährige Wiener musste mit seinen "Hammers" eine 1:2-Heimpleite gegen Bournemouth einstecken und liegt mit null Punkten am Ende der Tabelle.

Dabei begann die Partie für Arnautovic noch äußerst vielversprechend: In der 33. Minute schoss der ÖFB-Teamstürmer seinen Londoner Klub per Elfmeter mit seinem ersten Saisontor mit 1:0 in Führung.

Doch West Ham offenbarte einmal mehr große Schwächen in der Defensive, Callum Wilson (60.) und Steve Cook (66.) drehten die Partie in Hälfte zwei noch zu Gunsten der Gäste und so stand Arnautovic am Ende mit leeren Händen da.

(Heute Sport)