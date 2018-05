Arnie-Kollege würgt Pogba und fährt ihm in die Nase

Manchester United ist fix Zweiter. Das steht seit dem 0:0 am Donnerstag bei West Ham United fest, war aber schon vor der Partie so gut wie klar. Für die Hammers ist der Klassenerhalt gesichert. Nach oben ist aber kaum was möglich. In der vorletzten Runde der Premier League hielt sich die Spannung daher in Grenzen.

Dementsprechend langweilig gestaltete sich das Spiel. ÖFB-Star Marko Arnautovic war einer der Wenigen, die trotzdem mit Vollgas ans Werk gingen. Für ein Tor sollte es knapp nicht reichen.

Noble attackiert Pogba



Einen Aufreger hatte die Partie in London aber dennoch zu bieten. Als Superstar Paul Pogba seinem Gegenspieler Mark Noble in der Schlussphase die Füße weggrätschte, brannten diesem die Sicherungen durch.

Wie oben in der Diashow zu sehen, ging er Pogba an die Gurgel. Wutentbrannt fingerte er dem Franzosen im Gesicht herum, fuhr ihm dabei mit dem Finger sogar in die Nase. Eine klarere Rote Karte könnte es kaum geben. Schiedsrichter Jonathan Moss sah es anders, ließ Noble sogar ohne Gelbe Karte davon kommen. Auch in der anschließenden Rudelbildung kamen alle Spieler ungestraft davon. Glück gehabt!

Die Gemüter beruhigten sich anschließend. Es kam sogar noch zur Versöhnung zwischen Noble und Pogba – die beiden umarmten sich herzlich.

(Heute Sport)