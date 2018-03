Gunners in der Krise 06. März 2018 20:01; Akt: 06.03.2018 20:01 Print

Arsenal: Kabinen-Tumulte um Özil und Mkhitaryan

Bei Arsenal brodelt es so richtig. Nach der vierten Pleite am Stück soll es zuletzt in der Kabine gekracht haben. Im Fokus: Özil und Mkhitaryan.