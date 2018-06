Arzt: So schlimm verletzte Ramos Torhüter Karius

Loris Karius war die tragische Figur im Champions-League-Finale. Zwei Mal patzte der Liverpool-Goalie schwer. Real Madrid sicherte sich mit einem 3:1 den dritten Königsliga-Titel in Serie. Welche Rolle spielt ein Ellenbogen-Check von Real-Verteidiger Sergio Ramos? Ein Arzt verrät nun interessante Details?

Ramos-Attacke



Schon während der Partie gab es die Vermutung, dass Karius angeschlagen sein könnte. In der 49. Minute kassierte er von Ramos einen harten Ellenbogen-Check, rappelte sich aber auf und spielte weiter. Kurz darauf unterlief ihm der erste von zwei Patzern. War die Attacke härter als zunächst vermutet?

Medizinische Tests



Laut "Bild" zeigte Karius nach dem Final-Drama Auffälligkeiten, weswegen er von seinem Klub zum Arzt geschickt wurde. Vor dem Urlaub in Kalifornien besuchte der Deutsche in Boston Dr. Ross D. Zafonte, einen Spezialisten für Gehirnerschütterungen. Der Arzt checkte ihn gründlich durch. Ergebnis: Karius schlug auf 26 von 30 Tests an. Höchstwahrscheinlich also, dass der Schlussmann tatsächlich von der Attacke von Ramos in Mitleidenschaft gezogen wurde.

