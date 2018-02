Goalie boxt Atletico-Star drei Vorderzähne aus

Drei Punkte gewonnen, drei Zähne verloren! Atletico-Madrid-Kapitän Diego Godin konnte sich über den 1:0-Sieg gegen Valencia nur bedingt freuen.

Was war passiert? Der 31-jährige Defensivmann tauchte bei einer Standard-Situation im Strafraum des Gegners auf. Der Ball flog in den Fünfmeterraum, Godin lauerte auf den Kopfball.

Doch er hatte die Rechnung ohne Goalie Neto gemacht. Der Brasilianer krachte beim Versuch, den Ball wegzufausten, brutal mit Godin zusammen und erwischte ihn mit Hand und Schulter im Gesicht.

Zähne flogen durch die Luft, Godin ging zu Boden, Blut strömte aus seinem Mund. Diagnose: Drei Vorderzähne überlebten den Crash nicht.

Kein Elfer, Coach Simeone wütet

Strafstoß gab es übrigens keinen, was Coach Diego Simeone maßlos ärgerte. "Wenn das Foul an Godin kein Elfmeter war, muss von uns wohl schon jemand getötet werden, damit es Strafstoß gibt."

Loses teeth. Doesn't act like he's been shot. Gotta love the warrior Godin. #laliga #atleti pic.twitter.com/kKasj6jqRD