Auf Rapid Wien wartet ein echtes "Millionenspiel"

Für Rapid Wien geht es am Donnerstag im Europa-League-Play-off gegen Steaua Bukarest nicht nur sportlich um sehr viel. Den Hütteldorfern winkt bei einem Einzug in die Gruppenphase eine kräftige Finanzspritze. Im "Millionenspiel" gegen die Rumänen muss aber eine sportliche Glanzleistung her.

Trainer Goran Djuricin hofft auf eine Trendwende nach den schwachen Vorstellungen in der Bundesliga (1:1 gegen Altach, 0:0 gegen den WAC, 1:2 beim LASK): "Kein Tor bekommen und vorne mindestens eines schießen", lautet der Plan.

"Steaua hat eine routinierte Mannschaft mit vielen guten Spielern. Es wird auf jeden Fall eine ganz harte Aufgabe", erklärt der grün-weiße Coach vor dem Millionen-Gipfel in Hütteldorf.

Hoffen auf Millionen

Mit einem Einzug in die Europa League dürfte sich Rapid über 2,92 Millionen Euro Antrittsgeld freuen. Jeder Sieg ist 570.000 Euro wert, ein Remis bringt immerhin noch 190.000 Euro. Dazu kommen weitere Zahlungen aus dem UEFA Marktpool und dem Klub-Koeffizienten.

Die Schere zwischen Champions- und Europa-League ist weiterhin eine große. Zum Vergleich: Wer aus dem Champions-League-Play-off ausscheidet, kassiert alleine dafür schon rund fünf Millionen, für den Einzug in die Gruppenphase gibt es 15 Millionen und 900.000 Euro pro Punkt.

"Für Vereine wie Rapid, die sich oft für die Europa League qualifizieren, ist es nicht besonders erfreulich, dass die ohnehin schon riesige Schere zwischen Europa League und Königsklasse noch weiter auseinander geht", sagt auch Geschäftsführer Christoph Peschek.

"Chancen stehen 50:50!"

Ein Weiterkommen gegen Steaua Bukarest (Donnerstag, 20:30, im Heute-Live-Ticker) wäre daher umso wichtiger. Rapids rumänischer Neuzugang Anrei Ivan schätzt die Chancenlage ein: "Es ist ein 50:50-Duell!" Sportdirektor Fredy Bickel fordert: "Wir müssen zwei sehr, sehr gute Spiele abliefern!"

Ganz voll wird das Allianz Stadion wohl nicht. "Nur" 15.000 Karten wurden bislang abgesetzt. Die Fans sind wohl aufgrund des mageren Liga-Starts sauer auf ihre Mannschaft. Mit einem Sieg gegen Steaua will Rapid wieder neu durchstarten.





(Heute Sport)