Auf diesen Sendern läuft künftig der heimische Kick

Alles neu im österreichischen Liga-Fußball! Ab kommender Saison kicken in der Bundesliga zwölf statt zehn Vereine. Die zweithöchste Spielklasse wird in 2. Liga umgetauft und auf 16 Klubs erweitert.

Seit Montag steht auch fest, wo der Erste-Liga-Nachfolger zu sehen sein wird. laola1.at sicherte sich die Rechte für die kommenden vier Jahre. Das Internetportal produziert alle 240 Saison-Spiele. 60 davon werden live im Free-TV übertragen. Im Detail: 30 Matches laufen auf ORF Sport+ und 30 bei laola1.tv.

Spieltermine: Freitag bis Sonntag

Alle weiteren Partien werden auf den digitalen laola1-Kanälen und Klub-Homepages ausgestrahlt.

Für die Spieltermine wurden flexible Zeitfenster von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschaffen. Verbunden mit einer Kilometer-Regelung soll vor allem den reinen Amateur-Mannschaften entgegengekommen werden.

Die Kilometer-Regelung im Detail:

"Die Grundsatzregelung lautet, dass Spiele unter 300 km Fahrtstrecke vom Heimklub entweder am von den Klubs als einheitlich gewünschten Freitag um 19:10 Uhr, am Samstag von 12:30 bis 20:30 Uhr oder am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr angesetzt werden. Alle Spiele über 300 km Fahrtstrecke werden am Samstag von 14:30 bis 20:30 sowie am Sonntag von 10:00 bis 14:30 ausgetragen, sofern der Gastklub nicht einer Aufhebung dieser Regelung zustimmt. Alle live ausgestrahlten Spiele werden unabhängig von der Fahrtstrecke am Freitag, am Samstag mit Anpfiff bis 14:30 bzw. am Sonntag bis 12:30 gestartet."

