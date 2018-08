Aufsteiger Hartberg und Innsbruck feiern Siege

In der dritten Bundesliga-Runde sind nun auch die beiden Aufsteiger in der Bundesliga angekommen. Hartberg feierte in der Premierensaison im Oberhaus den ersten Sieg, bezwang Mattersburg mit 4:2. Im West-Duell siegte Innsbruck in Altach mit 2:1.

In Hartberg entwickelte sich beim ersten Bundesliga-Sieg der Oststeirer ein echtes Tor-Spektakel. Gleich in der ersten Minute schoss Sanogo die Hartberger in Front. Nach dem zwischenzeitlichen Mattersburger Ausgleich durch Kvasina (5.) legten Flecker (33.), Keeper Kuster mit einem Eigentor (38.) und Blauensteiner (62.) nach. Der zweite Treffer der Burgenländer durch Jefte (70.) blieb Kosmetik. Dazu vergab Ertlthale in der 31. Minute einen Elfmeter.

Auch Wacker Innsbruck durfte über den ersten Saisonsieg jubeln. Die Tiroler bezwangen Altach mit 2:1. Dedic (21.) und Harrer unter Mithilfe von Altach-Keeper Lukse (24.) schossen Wacker mit 2:0 in Front, ehe Aigner (28.) verkürzte.







Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)