Blamage für Krisen-Austria 20. Mai 2018 19:59; Akt: 20.05.2018 20:00 Print

"Wieder eine Woche mit einer miesen Stimmung"

Die Wiener Austria schlittert von einem Debakel ins nächste. Am Sonntag verloren die Veilchen in St. Pölten mit 0:2. Die Stimmung bleibt am Tiefpunkt.