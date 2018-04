Austria-Star Holzhauser verrät seine Zukunftspläne

Wenn beim Heimspiel von Austria Wien gegen Red Bull Salzburg am 27. Mai der Schlusspfiff ertönt ist auch die Zeit von Raphael Holzhauser bei den Violetten vorbei. Oder auch nicht. Der 25-Jährige erklärte zunächst, dass er seine Zukunft im Ausland plant Doch auf "Sky" verrät er nun, dass es vielleicht doch einen Verbleib in Favoriten für ihn gibt.

Türe nicht zu



"Ich werde mich in den nächsten zwei Wochen entscheiden", stellt Holzhauser klar. In den letzten Tagen soll es intensive Gespräche mit Sportchef Franz Wohlfahrt gegeben haben. Die Tür bei der Austria sei noch nicht zu, ein Verbleib vorstellbar. "Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Als Fußballer hat man nicht so lange Zeit. Auch die Lebensqualität muss passen", ist er einem Auslands-Engagement trotzdem nicht abgeneigt.

Deutschland kein Thema



Rücksprachen mit dem Berater und der Familie sollen nun den Ausschlag geben. "Deutschland wird es auf keinen Fall", weiß er aber schon jetzt. "Da gibt es keinen Kontakt. Türkei, Griechenland und Italien sind sicher interessante Optionen." Oder doch der Auftritt im neuen Stadion? "Auch die Austria reizt mich. Ich glaube schon, dass hier in den nächsten Jahren etwas entstehen kann mit dem neuen Stadion und den jungen Spielern, die jetzt auch aufmerksam auf sich gemacht haben."

Nationalteam-Auftritt?



Auf jeden Fall will Holzhauser in der Zukunft auch für das Nationalteam auflaufen: "Ich war jetzt die letzten Male immer auf Abruf dabei. Es ist von jedem Fußballer ein Riesenziel, für sein Land zu spielen. Ich habe schon öfter gesagt, dass es auch von mir ein großes Ziel ist. Ich gebe jeden Tag hundert Prozent Gas. Wie die Spiele zeigen, hat es in den letzten Wochen auch gut geklappt. Wenn ich weiter hart an mir arbeite, bin ich davon überzeugt, dass ich es eines Tages schaffen werde."

