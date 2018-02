"Die Randalierer gehören lebenslang gesperrt"

Zwei Tage sind vergangen, doch das Skandal-Derby vom Sonntag bestimmt noch immer die Schlagzeilen. Auch die Spieler machen sich natürlich ihre Gedanken über die hässlichen Szenen am Rasen – Austria-Verteidiger Florian Klein bildet da keine Ausnahme.

"Wenn ein Spieler von Feuerzeugen und kleinen Flaschen getroffen wird, dann kann man das Spiel nicht fortsetzen", erklärt der 31-Jährige bei "ViolaTV". "Diese Vorfälle sind einfach extrem schade. Wir Spieler wollen dieses Spiel unbedingt bestreiten. Das Derby ist ein Spiel, das man auch außerhalb Österreichs gut repräsentieren kann. Doch bei solchen Vorfällen ist es nicht möglich."

"Die Engländer haben auch komplett aussortiert"



Klein betont aber, dass man nicht alle Rapid-Anhänger über einen Kamm scheren kann: "Der Großteil der Rapid-Fans verhält sich normal, doch wenn es welche gibt, die Gegenstände hineinwerfen, ist es nicht zu akzeptieren und dann kann so ein Spiel leider nicht weitergeführt werden."

Das Skandal-Derby

Bei der Aufarbeitung der Ereignisse fordert der Oberösterreicher jetzt konsequente Handlungen ein. "Ich denke, es sind einige Kameras im Stadion vorhanden, um diese Leute ausfindig zu machen. Die gehören lebenslang gesperrt", erzählt er. "Die Engländer hatten früher auch Riesenprobleme, doch dann haben sie komplett aussortiert. Jetzt haben sie eine richtig tolle Stimmung in den Stadien. Wenn das in Österreich nicht passiert, werden Spiele wie das Wiener Derby immer am Rande des Abbruchs stehen. Und das ist nicht das, was wir eigentlich haben wollen."

