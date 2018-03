Austria Wien eröffnet neue Arena gegen Dortmund

Die Sehnsucht der Austria-Fans nach der Rückkehr in die Generali-Arena (17.500 Plätze) ist groß. Jetzt ist klar, wann es soweit ist. Das um 42 Millionen Euro erweiterte Schmuckkästchen wird am 13. Juli 2018 gegen Borussia Dortmund eingeweiht. Es könnte also zum Wiedersehen mit Ex-Meister-Coach Peter Stöger kommen.

Dortmund war bei einer Fan-Umfrage Wunschgegner Nummer eins. Gespielt wird am 13. Juli um 19 Uhr. Mehr als 4.000 Plätze sind bereits an 10-Jahres-Abonnenten sowie an unsere ArenaBaumeister- und ArenaInvest-Teilnehmer vergeben.

Abonnenten genießen ein Vorverkaufsrecht.

(Heute Sport)