Austria auf Kurs! Lockeres 4:0 gegen St. Pölten

Die Wiener Austria bleibt im Rennen um die Europacup-Plätze dran. Gegen den SKN St. Pölten holten die Veilchen einen klaren 4:0-Heimsieg. Klein (im Doppelpack), Monschein und Madl ließen die Fans der Austria jubeln.

Den Veilchen glückte gleich ein Start nach Maß. Raphael Holzhauser schaltete bei einem Freistoß schnell und schickte Kevin Friesenbichler in den freien Raum. St. Pölten schlief komplett, am Ende drückte Florian Klein in Co-Produktion mit Friesenbichler die Kugel zum 1:0 (11.) über die Linie. Die Austria wollte gleich nachlegen, Holzhauser hatte bei einem direkten Eckball Pech mit der Querlatte.

Monschein zaubert

In der Folge kam das Tabellenschlusslicht besser in die Partie, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Das sensationelle 2:0 fiel aber wieder nach einer Tiefschlaf-Phase des SKN. Holzhauser war plötzlich völlig alleine, Christoph Monschein versenkte die perfekte Vorlage seines Kapitäns mit der Ferse – 2:0 nach 38 Minuten!

Auch nach der Pause spielte die Austria schnörkellos und dynamisch, das System von Thomas Letsch funktioniert. In der 73. Minute schlug es wieder im Kasten der Niederösterreicher ein. Michael Madl stand nach einer langen Freistoß-Flanke von Holzhauser goldrichtig am langen Eck und erhöhte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Florian Klein mir einem satten Schuss zum 4:0-Endstand (85.). Es war der erste Bundesliga-Doppelpack für den Rechtsverteidiger.

Nach den Heimsiegen gegen den WAC und St. Pölten steht für die Veilchen nun der schwierige Gang nach Salzburg auf dem Programm.

(Heute Sport)