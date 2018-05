Austria droht schlechteste Bundesliga-Saison

In der neuen Generali Arena wird in der kommenden Saison kein europäischer Fußball gespielt. Drei Runden vor dem Saisonfinale steckt die Austria im Niemandsland der Tabelle, liegt auf Rang sieben. Der fünfte Platz ist unerreichbar entfernt. Mit der Relegation haben die Veilchen nichts zu tun.

Trotzdem droht der Austria die schlechteste Bundesliga-Saison der Geschichte. Seit Einführung der Bundesliga im Jahr 1974 wurden die Wiener drei Mal Siebter – zuletzt vor drei Jahren. Schlechter waren die Veilchen noch nie.

Doch die achtplatzierten Altacher liegen nur drei Punkte hinter den Wienern, treffen auf das abgeschlagene Schlusslicht St. Pölten. Die Veilchen gastieren beim Neunten in Wolfsberg. Zuletzt setzte es für die Veilchen drei Niederlagen am Stück. Punkte müssen her, um den historischen Tiefpunkt abzuwenden.

Der Fokus liegt bereits auf der kommenden Spielzeit. "In dieser letzten Phase der Saison geht es darum, die richtige Mischung aus Spannung und Lockerheit zu finden. Für jeden einzelnen Spieler ist es eine Chance, sich zu präsentieren und zu zeigen, dass man auch in der kommenden Saison auf ihn bauen kann. Letztlich hilft auch jedes Erfolgserlebnis für nächste Saison, da man dann mit einem etwas besseren Gefühl in die Sommerpause geht", erklärte Austria-Coach Thomas Letsch vor dem Gastspiel in der Lavanttal-Arena. Für den Deutschen geht es auch um seine persönliche Zukunft in Violett.

(wem)