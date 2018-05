Austria enttäuscht: "Völlig unnötig nicht gewonnen!"

In der neuen Generali-Arena wird es zumindest ein Jahr lang kein internationales Bewerbsspiel zu bewundern geben. Nach dem 0:0 gegen die Admira steht endgültig fest, dass die Veilchen nicht mehr in die Europacup-Ränge kommen können. Wir haben die Reaktionen nach dem letzten Austria-Heimspiel im Happel-Stadion!

"Der Punkt fühlt sich fürchterlich an. Das Ergebnis fühlt sich nicht richtig an. Wir hatten sehr viel mehr Chancen als der Gegner, uns fehlt gerade das Quäntchen Glück in unserer aktuellen Situation. Vielleicht hätten wir noch zwei Stunden spielen können, da ist schon eine große Verunsicherung da. Dann treffen wir auch noch die Stange. Wir haben völlig unnötig nicht gewonnen", war Austria-Coach Thomas Letsch enttäuscht.

Holzhauser: "War nicht zu 100 Prozent fit"



Letsch lobte aber das Auftreten seiner Kicker: "Die Spieler sind auch nur Menschen, man kann keinem Spieler mangelnden Einsatz vorwerfen. Wie sie aufgetreten sind, das hat mir eigentlich gefallen. Wir werden die richtigen Lehren daraus ziehen und dann hoffentlich nächstes Jahr eine tolle Saison spielen."

Raphael Holzhauser erklärte, warum er nicht von Beginn an spielen wollte: "Ich konnte unter der Woche nicht voll trainieren, daher habe ich mich nicht zu hundert Prozent fit gefühlt. Auch die Sache mit dem Vertrag ist erledigt, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen", erklärte Holzhauser nach dem Spiel.

"Wir haben viele Chancen gehabt, waren aber vor dem Tor nicht zwingend genug und viele falsche Entscheidungen getroffen. Wir sind international nicht dabei, Pech gehabt", gab sich Dominik Prokop wortkarg.

Für Admira-Kicker Max Sax war es eine besondere Situation, seinen künftigen Arbeitgeber aus dem Europacup zu kegeln: "Es war alles in allem ein verdientes Unentschieden. Es war ein bisschen ein komisches Gefühl, gegen den neuen Verein zu spielen. Aber ich habe glaube ich gespielt, wie immer."

(Heute Sport)