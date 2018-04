Austria gibt Top-Talent einen Fünfjahresvertrag

Die Wiener Austria steckt bereits mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. Dabei wurde das wohl größte Talent der Veilchen langfristig an den Verein gebunden. Dominik Fitz unterschrieb am Freitag einen Fünfjahresvertrag.

Dominik Fitz durchlief sämtliche Altersstufen im Austria-Nachwuchs, ist seit seinem siebten Lebensjahr bei den Veilchen.

Nach starken Auftritten bei den Austria Amateuren rückte der 18-Jährige in den Profikader der Wiener auf. Fitz ist in der Offensive variabel einsetzbar. Am Samstag feierte Fitz gegen Altach sein Bundesliga-Debüt, wurde in der 73. Minute eingewechselt.

"Ich bin stolz, fünf weitere Jahre bei der Austria spielen zu können und bin froh, bei dass ich bei den Profis angekommen bin", so Fitz. "Dominik Fitz ist ein Spieler, der frech drauflosspielt", freute sich Coach Thomas Letsch.

(wem)