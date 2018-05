Austria hat Stadion für Hit gegen Salzburg gefunden

Die Bundesliga ist um eine Kuriosität reicher. Die Austria empfängt am letzten Spieltag (27. Mai) Meister Salzburg. Problem: Ihr steht das Heimstadion nicht zur Verfügung. Am selben Tag findet nämlich rund um das Happel-Oval der Frauenlauf statt.

Die "Veilchen" waren gezwungen, nach einem Ausweichstadion zu suchen. Optionen wie St. Pölten oder die Südstadt kamen nicht in Frage, weil sie ebenfalls belegt sind. Rapids Allianz Stadion war aus anderen Gründen kein Thema. Andere Plätze – wie der Sportclub-Platz – erfüllen die Liga-Anforderungen nicht.

Auch das Stadion in Wr. Neustadt entspricht nicht den Kriterien. Der Senat 5 der Bundesliga drückte aber ein Auge zu und erteilte eine Sondergenehmigung.

Der Kracher Austria gegen Salzburg findet also am 27. Mai um 17:30 Uhr in Wr. Neustadt statt.

(red)