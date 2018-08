Austria holt aus Brasilien einen Ex-Nationalspieler

Der 22-jährige Offensivspieler Ewandro Costa wechselt für ein Jahr leihweise inklusive Kaufoption von Serie A-Klub Udinese Calcio zu Austria Wien. "Es ist super, dass wir mit Ewandro einen ehemaligen brasilianischen U20-Teamspieler verpflichten konnten. Er war sehr begehrt bei anderen Klubs. Wir sind froh und stolz, dass er sich für Austria Wien entschieden hat", betont der Technische Direktor Ralf Muhr.

Austria dritte Station in Europa

Ausgebildet wurde Ewandro in der Akademie des FC Sao Paulo. Der italienische Klub Udinese Calcio war seine erste Station in Europa, wo er bereits als 20-Jähriger sein Debüt in der Serie A gab.

In drei Spielen für das brasilianische U20-Nationalteam erzielte Ewandro drei Tore. Auch für die U17-Auswahl der Selecao kam er zum Einsatz. Zuletzt war der Brasilianer im Frühjahr 2018 an Estoril Praia verliehen, war dort in der ersten portugiesischen Liga Stammspieler.

Muhr: "Spieler mit großer Perspektive"

Muhr ist überzeugt vom Transfer: "Austria Wien steht für Offensivfußball. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir mit Ewandro unsere Offensivkraft zusätzlich verstärken konnten. Ewandro ist ein Spieler mit großer Perspektive, der uns zusätzliche Flexibilität verleiht."

Ewandro selbst sagt: "Ich bin sehr glücklich über die große Chance, bei Austria Wien zu spielen. Ich weiß, dass die Austria ein sehr großes Team in Österreich ist und der Klub viel Tradition hat."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)