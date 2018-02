Fink-Eklat: Austria tauscht Stadionsprecher aus

Über 21 Jahre war Erwin Gruber die Stimme der Wiener Austria, führte die violetten Fans als Stadionsprecher durch die Heimspiele. Doch damit ist jetzt Schluss.

Statt Gruber wird nun Wolfgang Slavik im Happel-Stadion und ab Sommer in der Generali Arena zu Hören sein. Erfahrungen in diesem Bereich sammelte der 34-Jährige bereits als Kommentator der Austria-Spiele für Blinde und Sehbehinderte sowie als Stadionsprecher der Vienna. Davor war Slavik bis 2013 Abonnent auf der Fan-Tribüne der Veilchen.

Grubers Ära am violetten Mikrofon endet nun nach 1.120 Wochen. Bereits am Samstag ist Slavik im Heimspiel gegen den LASK am Wort.

Ein möglicher Grund für den Tausch könnte die violette Weihnachtsfeier gewesen sein. Da konnte sich der mittlerweile abgesetzte Gruber bissige Kommentare gegen Austria-Coach Thorsten Fink nicht verkneifen. "Vielleicht ist zur Eröffnung der Generali-Arena 2018 ja Peter Stöger schon frei", witzelte die Austria-Stimme, um es dann noch schlimmer zu machen. "Ich säge nicht an an deinem Stuhl. Das machen andere", richtete er Thorsten Fink aus. Jetzt wurde sein Stuhl abgesägt.

