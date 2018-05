Austria verpflichtet Stürmer aus Australien

Die Austria rüstet auf! Nach einer enttäuschenden Saison steht die Mannschaft vor einem Umbruch. Leistungsträger wie Raphael Holzhauser und Felipe Pires haben den Klub verlassen. Im Gegenzug wurden Ivan Lucic, Maximilian Sax, Uros Matic, Christian Schoissengeyr und James Jeggo verpflichtet.

Ein sechster Spieler steht bereits ante portas. Wie der australische Zweitligist Melbourne Knights berichtet, heuert Stürmer-Talent Caleb Mikulic bei den "Veilchen" an.

"Eröffnet neue Möglichkeiten"

"Für mich ist es der erste Profivertrag. Ich hoffe, dieser Schritt eröffnet mir neue Möglichkeiten", sagt Mikulic auf der Klub-Homepage.

Die "Veilchen" haben den Deal noch nicht offiziell bestätigt, allerdings postete Melbourne bereits ein Foto der Vertragsunterzeichnung mit Franz Wohlfahrt und dem Spieler, der vorerst bei den Amateuren zum Einsatz kommen könnte.

A new journey for a promising young Knight! Join the club in congratulating Caleb on his new move.#itsyourclub #mkfchttps://t.co/lV50xoOSKV