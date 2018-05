Austria im Umbruch: Wer noch kommt, wer geht

Die Austria hat wohl die Lehren aus einer total verkorksen Saison gezogen. Für die erste Spielzeit in der umgebauten Generali Arena wird der violette Kader so richtig umgekrempelt. Auch ohne Europacup nehmen Sportdirektor Franz Wohlfahrt und AG-Vorstand Markus Kraetschmer Geld in die Hand, um kräftig aufzurüsten.

Der beste Beweis dafür sind zwei namhafte Neuverpflichtungen. Der ehemalige Sturm-Graz-Spielmacher Uros Matic wird für eine Saison vom FC Kopenhagen ausgeliehen. Die Veilchen besitzen darüberhinaus eine Kaufoption. Defensivmann James Jeggo kommt ablösefrei von den Steirern in seine Geburtsstadt Wien. Die Verpflichtung von Admiraner Max Sax ist bereits länger bekannt.

Viele Abgänge zu ersetzen

Die fixen Abgänge von Raphael Holzhauser, der Ex-Coach Thorsten Fink zu Grashoppers Zürich folgen könnte, und der geliehenen Felipe Pires, Ibrahim Alhassan, Jinhyun Lee, Ruan und Stefan Stangl, die allesamt nicht längerfristig verpflichtet werden, müssen kompensiert werden.

Deshalb sind weitere Neuzugänge in Planung. Als Verstärkung für die Defensive steht Innenverteidiger Christian Schoissengeyr von Sturm Graz hoch im Kurs. Für das zentrale Mittelfeld könnte der 23-jährige Bulgare Kristiyan Malinov von ZSKA Sofia kommen. Für den Angriff gilt Bright Edomwonyi als heißer Kandidat. Der Nigerianer ist von Rizespor an Sturm Graz verliehen.

Zahlreiche Kandidaten

Über die Israel-Connection der Veilchen könnten der slowakische Stürmer Jakub Sylvestr (Beitar Jerusalem) oder Alon Turgeman (Hapoel Hifa) kommen. Laut Krone soll Flügelflitzer Moutari Amadou aus dem Niger (Ferencvaros Budapest) ein Thema sein. Genauso wie Thomas Goiginger (LASK) und der Admiraner Marin Jakolis, an denen auch der Erzrivale Rapid dran sein soll. Sky berichtet auch vom Interesse am ablösefreien Admira-Defensivallrounder Thomas Ebner.

Einige violette Verstärkungen wird es noch brauchen. Denn den Veilchen stehen zusätzlich weitere Abgänge bevor. Laut Sky ist Kevin Friesenbichler kurz vor dem Wechsel zum kasachischen Klub FK Astana, absolviert bereits den Medizincheck in Wien, fehlte deshalb beim Freitagstraining in Steinbrunn. Ebenso heiß begehrt ist Tarkan Serbest. Der zukünftige türkische Teamspieler wird mit Besiktas Istanbul in Verbindung gebracht. Für ihn würden die Veilchen aber eine stolze Ablöse kassieren, da sein Vertrag noch bis 2021 läuft.

Ebenfalls vor dem Abgang sind die ehemalige Torwart-Hoffnung Osman Hadzikic, Patrizio Stronati, David de Palua und Petar Gluhakovic, deren Verträge im Sommer auslaufen.

Das könnte Sie auch interessieren

(wem)