Austrias Lifestyle-Sünder: Insider nennt vier Namen

Bei der Wiener Austria geht es drunter und drüber. Nach dem Rauswurf von Thorsten Fink suchen die Veilchen mit Hochdruck einen neuen Trainer. Der Gerüchteküche zufolge könnte Ex-Teamchef Marcel Koller am Verteilerkreis anheuern, aber auch Namen wie Thomas Letsch oder Rashid Rachimow sollen in der Verlosung sein.

Es ist aber nicht die einzige Baustelle, die Sportdirektor Franz Wohlfahrt aktuell beackern muss. Der 53-Jährige ging auch mit seinen Spielern hart ins Gericht und meinte im "Sky"-Interview, dass der eine oder andere von ihnen nicht professionell lebt. "Es gibt Fakten, was den Lifestyle einiger Spieler betrifft, die ich mit Sicherheit in Zukunft aufklären werde", kündigte Wohlfahrt an.

Aber welche Austrianer sollen das sein? Fußball-Insider Peter Linden will aus "violetten Kreisen" erfahren haben, dass es sich dabei um die Profis Patrick Pentz, Christoph Monschein, Felipe Pires und Kevin Friesenbichler handeln soll. Dass sich Pentz unter den "Verdächtigen" findet, würde seine plötzliche Degradierung vor der Admira-Pleite erklären. Osman Hadzikic bekam in der Südstadt den Vorzug, obwohl sich Pentz die Runden zuvor schadlos hielt.

"Werde ein großes Auge auf Spieler richten"



Ein Profi, der Wohlfahrt schon öfters unangenehm auffiel, sollte eigentlich bereits verbannt werden. Doch der Sportdirektor sah von diesem Schritt ab. "Ich weiß, dass wir die Verträge mit Spielern aufrechterhalten müssen", erklärte er. "Ich werde aber ein großes Auge auf diesen Spieler und einige andere richten."

Von nächtlichen Lokaltouren sollte man als Austria-Kicker in den nächsten Wochen besser Abstand nehmen...





