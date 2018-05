Serbest erklärt, warum er lieber für die Türkei spielt

Tarkan Serbest hat sich entschieden! Der 24-jährige Austrianer wird künftig für die Nationalmannschaft der Türkei spielen – obwohl er in Österreich geboren wurde, neun Mal für die rot-weiß-rote U21-Nationalmannschaft auflief und bereits auf Abruf im A-Team stand.

Hintergründe: Korb für ÖFB! Austrias Serbest spielt für Türkei

Auf Instagram erklärt der defensive Mittelfeldspieler seine Wahl. "Ich habe euch bereits im Vorjahr an dieser Stelle exklusiv darüber informiert, dass ich hier vor einer schwierigen Entscheidung stehe - und wie man anhand des Zeitraums feststellen kann, habe ich mir diese alles andere als leicht gemacht. Ich fühle mich sowohl Österreich als auch der Türkei sehr stark verbunden", hält Serbest fest. "Mircea Lucescu, Trainer der Türkei, war in den vergangenen Monaten häufig in Wien, hat sich um mich bemüht und mir von seinen Plänen erzählt. Auch mit Franco Foda gab es vor einigen Monaten ein Telefonat. Dieses verlief total korrekt."

Sein Resümee: "Ich würde sagen, dass die persönliche Perspektive, auch als Resultat aus diesen Gesprächen, schlussendlich ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung war."

Sein Dank gilt der Autria: "Sie lässt mich zum Auftakt des Lehrgangs dabei sein, sofern das endgültige OK der FIFA wie erwartet nächste Woche eintrifft."

Weiters kündigt Serbest, der bereits in der Vergangenheit mit Spendenaktion sein großes Herz unter Beweis stellte, an, demnächst gemeinsam mit der Austria ein Hilfsprojekt für Kinder aus Wien und Umgebung zu starten.

(red.)