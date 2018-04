Veilchen Westermann geht in Fußball-Pension

Austria-Verteidiger Heiko Westermann wird aus seiner Verletzungspause nicht mehr zurückkehren. Der Deutsche hat sich überraschend entschlossen seine aktive Karriere zu beenden. Sein Gastspiel in Violett war nur von kurzer Dauer.

"Es kommt die Zeit, da sagt dein Körper, jetzt müsstest du langsam mit dem Fußball aufhören. An diesem Punkt bin ich jetzt angekommen. Die Reise Profifußball ist für mich zu Ende. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft Fußball zum Beruf machen konnte. Ich habe in meiner Karriere großartige Menschen kennengelernt, spielte bei tollen Klubs und hatte die Ehre für das Nationalteam meines Landes zu spielen", vermeldet Westermann in einer Vereinsaussendung.

"Ich danke allen meinen Förderern, Trainern, Mitspielern, Klubs und allen voran natürlich den Fans. Jetzt freue ich mich auf die Zeit nach der aktiven Karriere, bin mir aber sicher, dass ich dem Fußball auf die eine oder andere Art erhalten bleiben werde", so Westermann weiter.

Sportdirektor Franz Wohlfahrt bedankt sich beim 34-Jährigen: "Wir bedanken uns einerseits bei einem großartigen Sportler für seinen Einsatz und auf der anderen Seite bei einem großartigen Menschen für die nun gefundene Lösung!"



(Heute Sport)