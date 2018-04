BVB-Ärger! Götze findet Stögers Kritik ungerecht

Ehe Red Bull Salzburg Lazio Rom sensationell aus der Europa League schoss, hatte Borussia Dortmund im Achtelfinale dran glauben müssen. Die Bullen jubeln, bei den Dortmundern herrscht nach wie vor Katerstimmung - nicht zuletzt wegen der 0:6-Klatsche bei den Bayern.

Nach der Salzburg-Blamage hatte Peter Stöger in Mario Götze einen der Schuldigen ausgemacht und das öffentlich angesprochen.

Götze reagierte nun ebenfalls öffentlich. "Es war im ersten Moment natürlich blöd für mich, vom Trainer nach dem Spiel gefühlt so dargestellt zu werden als wäre ich der einzige Spieler gewesen, der seine Leistung nicht abgerufen hat", sagte Götze in der "Bild". In einem klärenden Gespräch "habe ich ihm auch von meiner Seite aus erklärt, wie ich das Ganze gesehen habe".

Götze habe das Gefühl, kritischer als andere Spieler beurteilt zu werden. "Ja, aber daran habe ich mich auch irgendwie schon gewöhnt. Trotzdem ist es nicht schön zu lesen." Zurückzuführen sei das mit der Erwartungshaltung. Götze bezeichnet sich aber als "sehr kritikfähig", gibt sich kämpferisch: "Ich weiß, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft helfen kann, den Titel erneut zu gewinnen."

(Heute Sport)