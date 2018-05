Badehosen-Arnie genießt Traum-Urlaub mit Familie

Marko Arnautovic hat eine aufregende Saison hinter sich. Vom teuersten West-Ham-Transfer zum absoluten Flop, um dann als Fan-Liebling gefeiert zu werden. Auch im Nationalteam hat der 29-Jährige viel erlebt. Da hat sich der ÖFB-Star auf jeden Fall einen Traum-Urlaub verdient.

Via Facebook lässt uns Arnie an seinem Traum-Urlaub teilhaben. Mit Ehefrau Sarah und seinen Kids schickt der Premier-League-Legionär Fotos aus dem Paradies. Bis 25. Mai hat Arnautovic Zeit für seine Auszeit, dann geht es mit dem nächsten ÖFB-Lehrgang weiter.

Der 29-Jährige avancierte in dieser Saison nach holprigem Start zum Liebling der West-Ham-Fans. Mit elf Toren und sechs Assists war er auch maßgeblich am geschafften Klassenerhalt beteiligt. Für Österreich traf er in drei Spielen auch drei Mal.

(Heute Sport)