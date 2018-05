Balotelli der neue Star-Stürmer von Dortmund?

Mario Balotelli. Dieser Name steht für so vieles. Der Italiener erlebte in seiner Fußballer-Laufbahn zahlreiche Höhen und Tiefen. Mit Inter wurde er einst Champions-League-Sieger. Schon in jungen Jahren wurde er als Supertalent gefeiert.

Für viele war der Weg zum besten Stürmer der Welt vorgezeichnet. Stünde ihm nur nicht sein eigener Kopf im Weg. Balotelli ist DAS "Enfant terrible". Er steht auf teure Autos, dekadenten Schmuck und ausgefallene Kleidung. Sein Hang zu undurchdachten Äußerungen und Aktionen brachte ihm bei seinen Profi-Stationen in Italien, England und Frankreich immer wieder Ärger ein.

Schlechte Entscheidungen auf und abseits des Platzes wurden sozusagen sein Markenzeichen und verhinderten wohl den Aufstieg zur absoluten Weltspitze. Aktuell kickt Balotelli bei Nizza in der Ligue 1. Dort qualifiziert er sich mit seinem Klub immerhin für die Champions League, durfte heuer über 16 Ligatreffer jubeln. Für einen Mann seiner Anlagen, mit Vergangenheit bei Manchester City, Liverpool und beiden Mailänder Klubs, schlägt er sich dennoch unter Wert.

Balotelli zu Dortmund?



Seine Fans dürften sich also jubelnd in den Armen liegen, wenn sie am Samstag einen Blick in die Gerüchteküche werfen. Balotelli wird mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Die Dortmunder werden sich am Samstag in der letzten Saison-Runde voraussichtlich für die Champions League qualifizieren. Im Sommer könnte Balotelli also auf die große Fußball-Bühne zurückkehren. Königsklasse und Torjäger beim selbsternannten Bayern-Jäger Nummer eins – damit stünde der 27-Jährige wieder im Rampenlicht.

Star-Agent Mino Raiola sucht eine neue Station für seinen Schützling. Dabei könnte sein aktueller Trainer Lucien Favre zum entscheidenden Faktor werden. Er soll beim BVB ante portas stehen, Peter Stöger als Trainer nachfolgen. "TuttoMercatoWeb", ein italienisches Sport-Portal, berichtet, dass Favre seinen Goalgetter Balotelli mitnehmen möchte.

Ihm vertraut Balotelli. Schließlich gab ihm Favre 2016 bei Nizza eine Chance und rettete so seine Karriere. In Südfrankreich fand er zurück zu alter Stärke.

(Heute Sport)