Balotelli verblüfft mit verrücktem Kunstschuss

Nach zig Skandalen wurde es in den letzten Jahren immer ruhiger um Italiens Stürmer Mario Balotelli. Aktuell ist der 27-Jährige auf der Suche nach einem Klub – und schickt zur Bewerbung mal dieses verrückte Video auf Instagram (siehe oben) durch.

Der frühere Inter-, ManCity- und Liverpool-Star, der zuletzt in Nizza kickte, schnappt sich dabei einen Ball hinter dem Zaun des Trainingsplatzes. Was dann folgt, ist ganz hohe Fußball-Kunst – die Balotelli jetzt auch von Kollegen wie Neymar, Zlatan Ibrahimovic oder Paul Pogba sehen will.

"Ich warte auf euch", schreibt "Super-Mario" unter sein Posting. Man darf gespannt sein, welcher Superstar die Herausforderung annimmt...

Die "Crossbar-Challenge", bei der man die Latte treffen muss, war Balotelli schlicht zu leicht...

