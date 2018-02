Barca erkämpf dank Messi ein Remis gegen Chelsea

Chelsea gegen Barcelona – in der Champions League kommt es bereits im Achtelfinale zu einem vorweggenommenen Endspiel.

Entsprechend ausgeglichen verlief das erste Duell in London. Barcelona machte über weite Strecken das Spiel, hatte 73 Prozent Ballbesitz – ohne richtig gefährlich zu werden.

Die Top-Chancen hatten die "Blues" in Person von Willian. Der Brasilianer traf erst die rechte Stange (33.) und scheiterte später am linken Pfosten (39.). In Minute 63 stellte er sein Visier besser ein. Mit einem präzisen Flachschuss bezwang Willian Barca-Goalie Marc-Andre ter Stegen – 1:0.

Messi knackt Chelsea-Fluch

Die Stamford Bridge war nun in Feierlaune, hatte aber nicht mit "Party-Crasher" Lionel Messi gerechnet. Der Superstar in Diensten der Katalanen nahm eine feine Iniesta-Vorarbeit direkt und traf zum 1:1 (75.). Es war das 98. Champions-League-Tor des Argentiniers, das erste (!) gegen Chelsea.

Es blieb beim 1:1. Das Rückspiel am 14. März verspricht daher Hochspannung.

(Heute Sport)