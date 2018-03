Barca-Star Dembele zieht lustigen Ferrari-Vergleich

Der FC Barcelona zahlte gigantische 105 Millionen Euro für Dortmunds Ousmane Dembele – und der 20-Jährige tat sich in seinen ersten Spielen für die Katalanen richtig schwer und haderte mit Verletzungspech. Ein krachender Transfer-Flop? Tatsache ist: Jetzt kommt der Linksaußen immer besser in Fahrt, und er will noch zulegen. Für seine Form findet er einen lustigen Vergleich.

Vollgas und Selbstkritik



"Ich hoffe, ich werde mal ein Fer­ra­ri sein. Man könn­te sagen, ich bin ein Fer­ra­ri im Bau", meinte Dembele nach dem 3:0 in der Champions League gegen Chelsea, bei dem er sein erstes Tor für Barca schoss. Was genau er mit dem Auto-Vergleich meint? "Ich sehe mich als einen guten Spie­ler, der hofft, ein gro­ßer Spie­ler zu wer­den. Es ist nicht genug, ein guter Fuß­bal­ler zu sein und bei Bar­ce­lo­na zu spie­len."

Verbesserungs-Potenzial



Seinen Ehrgeiz beweist Dembele, indem er schonungslos über die eigenen Schwächen spricht. Was sein größtes Manko ist? "Den Ball auf dumme Weise ver­lie­ren. Bei Barca ist es be­son­ders wich­tig, das zu än­dern, denn wenn du den Ball ver­lierst, wird es schnell ge­fähr­lich. Ich muss das so schnell wie mög­lich be­he­ben."

Teamchef begeistert



Auch Frankreich-Teamchef Didier Deschamps ist von Dembele angetan. Der 49-Jährige meint: "Er hatte jetzt ei­ni­ge Spie­le, er wird bes­ser. Für die Na­tio­nal­mann­schaft hat er auch gute Leis­tun­gen ge­zeigt. Er hat seine Qualität nicht verloren."

