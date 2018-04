Barcelona vergisst Spieler auf dem Meister-Shirt

Stell dir vor, du wirst mit Barcelona Meister – und der Klub bekommt es nicht mit. So oder so ähnlich geht es derzeit Gerard Deulofeu. Der Spanier bestritt im Herbst zehn Partien für die Katalanen, wurde danach zu Watford verliehen. Aber: Er hat definitiv seinen Anteil am 25. Barca-Titel.

Dennoch scheint er am Meister-T-Shirt, das am Sonntag verteilt wurde, nicht auf. Ebenso wie Javier Mascherano und Arda Turan, die ebenfalls im Winter den Klub verließen. Kurios: Rafinha Alcántara, der keine einzige Liga-Minute in den Beinen hat, wurde sehr wohl im abgedruckten 23-Mann-Kader berücksichtigt.

Entsprechend sauer reagierte Deulofeu. "Spanischer Meister! Gehöre ich nicht auch dazu?", schrieb der 24-Jährige, der sich sogar in die Schützenliste eintrug, auf Twitter.

CAMPEONES LA LIGA 1/2 🏆 también es mía no..? 😌 @FCBarcelona_cat pic.twitter.com/Br5AG3H9ny — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 29. April 2018

