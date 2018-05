Bayern-Ärger! Heynckes watscht Lewandowski ab

Beim lockeren 3:1-Sieg über Absteiger Köln war der Arbeitstag von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nach 77 Minuten beendet. Doch die Auswechslung stieß dem Polen, der zuvor sein 150. Tor für die Münchner erzielt hatte, sichtlich sauer auf. Genervt klatschte er nur mit Co-Trainer Peter Hermann ab, während er seinen "Chef" Jupp Heynckes schmollend ignorierte.

Heynckes reagierte auf diese Brüskierung wütend, er nahm sich seinen Schützling zur Seite und zählte ihn mit erhobenem Zeigefinger an. Lewandowski spitzte die Ohren, doch als Heynckes mit seiner Predigt fertig war, hatte er für seinen Trainer nur einen lockeren Klaps auf die Seite übrig.

"Der Boss bin ich, sonst keiner"



„Die Auswechslungen beim FC Bayern nimmt immer der Trainer vor. Daran hat sich jeder Spieler zu halten", erklärte Heynckes in der "Bild"-Zeitung. "Ich weiß: Wir Torjäger sind egoistisch, denken an die Tor-Quote. Lewy will noch Tor-König in Europa werden. Im Nachhinein kann ich das nachvollziehen. Im Moment der Auswechslung habe ich nicht ganz so lustig reagiert. Der Boss bin ich, sonst keiner.“

Viele Bayern-Fans fragen sich jetzt aber, was hinter dem Auswechsel-Ärger wirklich steckt. Lewandowski liebäugelte zuletzt mit einem Wechsel zu Real Madrid und ausgerechnet im Champions-League-Halbfinale gegen die "Königlichen" lieferte er zwei erschreckend schwache Leistungen ab. Die Provokation in Richtung Heynckes liefert jetzt jede Menge Stoff für neue Spekulationen.

(red.)