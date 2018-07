Bayern-Ass James droht Millionen-Strafe

Bayern-Ass James Rodriguez hat die Steuer-Fahnder am Hals. Wieder einmal geht es dabei um nicht korrekt versteuerte Einnahmen aus Bildrechten.

In seiner Zeit bei Real Madrid soll der an die Münchner verliehene Kolumbianer Einnahmen in Höhe von 6,35 Millionen Euro aus Bildrechten am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben, wie El Mundo berichtet.

Deshalb droht nun eine Strafe im zweistelligen Millionenbereich. Die Ermittler verlangen demnach vom 27-Jährigen eine Bußzahlung von 11,65 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung.

Konkret geht es um den Wechsel des Kolumbianers von AS Monaco zu Real Madrid im Jahr 2014. Da hatte sich James nicht bei den spanischen Behörden gemeldet, was er, der Meinung der Ermittler zufolge, tun hätte müssen, da sich das Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten nach Spanien verlegt hatte.

(wem)