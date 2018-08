Bayern-Boss Rummenigge will Transferregeln ändern

Karl-Heinz Rummenigge ist schon seit Jahren ein Kritiker der Sommer-Transferperiode. Der Bayern-Vorstand scheiterte bereits mit mehreren Versuchen, die Übertrittszeit früher zu beenden. Nun nimmt der 62-Jährige einen neuen Anlauf.

Dabei blickt Rummenigge nach England und Italien. In der Premier League schließt sich das Transferfenster bereits am Donnerstagabend, tags darauf startet dann die neue Saison mit dem Duell Manchester United gegen Leicester City. Auch in Italien müssen Zugänge vor dem Liga-Start am 18. August abgewickelt werden. Verkäufe sind weiterhin möglich.

Transfer-Schluss vor Liga-Start

Eine ähnliche Regelung fordert nun auch der Bayern-Boss für die deutsche Bundesliga. "Drei Monate sind definitiv zu lang", sagte Rummenigge bei RTL Nitro. "Ich halte es für eine interessante Alternative, dass, wenn die Liga beginnt, der Transfermarkt dicht ist."

Bisher stieß der 62-Jährige allerdings immer auf taube Ohren. Demnach hätten sich die "kleinen Klubs" dagegen gesträubt. Die weniger finanzstarken Teams sind oft gezwungen, ein spät eintreffendes Angebot für einen Spieler anzunehmen, können bei geschlossenem Transferfenster keinen Ersatz verpflichten.

Diese Saison sind Wechsel in Deutschland weiterhin bis 31. August möglich. Genauso wie in Frankreich, Spanien und auch Österreich, wo die Winter-Übertrittszeit sogar verlängert worden war.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)