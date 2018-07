Bayern-Fans protestieren gegen hohe Ticketpreise

Mit 3:1 gewann der FC Bayern München das Testspiel gegen Paris St. Germain in der Klagenfurter Wörthersee-Arena.

So weit, so gut für den deutschen Rekordmeister. Doch unter den Fans herrscht dennoch eine explosive Stimmung. Der Grund: Für ein Ticket mussten sie zwischen 57 und 77 Euro hinblättern. Ein stolzer Preis, erst recht wenn man bedenkt, dass der Großteil der Starspieler wegen des Sonderurlaubes nach dem WM-Turnier noch fehlte.

"Ticket: 67 Euro, Trikot: Lila-Grau. Kalle (Karl-Heinz Rummenigge, Anm. d. Red.) stopp die Vermarktungssau", machten die Bayern-Anhänger ihrem Ärger unter anderem mit diesem Transparent Luft.

Jörg Wacker, der Strategie-Vorstand der Bayern, versuchte sofort, den Ärger der Fans einzubremsen. "Über die Preisgestaltung für das ICC-Spiel unserer Mannschaft in Klagenfurt gegen Paris St. Germain haben wir mit dem Veranstalter, der Relevent Group, diskutiert", erklärt er. "Auf unsere Veranlassung hin wurden nachträglich in Sonderaktionen Tickets zu niedrigeren Tarifen angeboten, die billigste Karte am Ende für 15 Euro. Mitgliedern unserer Fanklubs hatten wir ohnehin Rabatte ermöglicht."

Doch diese Botschaft erreichte zuvor scheinbar nur die wenigsten der Bayern-Fans. Für die Zukunft verspricht Wacker Besserung: "Wir wollen versuchen, darauf einzuwirken, dass für ICC-Spiele in Europa vom ersten Vorverkaufstag an Eintrittskarten in allen Kategorien und damit auch in der günstigen Kategorie angeboten werden."

(Heute Sport)