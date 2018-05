Bayern-Legende zerlegt Stürmer Lewandowski

Robert Lewandowski ist zweifelsfrei ein Weltklasse-Stürmer. 29 Mal kam der Pole heuer in der deutschen Bundesliga zum Einsatz – und erzielte dabei 29 Treffer. Im Schnitt lässt es der 29-Jährige alle 72 Minuten im gegnerischen Gehäuse klingeln. Ein Topwert.

Weniger erbaulich lief es jedoch in der Champions League. Sowohl im Viertel-, als auch im Halbfinale tauchte Lewandowski unter – die Bayern schieden aus. Die Körpersprache des Strikers lässt seitdem zu wünschen übrig.

Das wiederum bringt München-Legende Paul Breitner in Rage. "Wir haben Ende letzter Saison ja etwas Ähnliches erlebt. Da hat er sich beschwert, dass die Mitspieler ihn nicht richtig unterstützt hätten, weil sie ihm nicht noch mal 15 Bälle vorgelegt hatten", lederte der 66-Jährige in der TV-Sendung "Doppelpass" (Sport1) los.

Lewandowski auf Ego-Trip?

Ein Top-Torjäger müsse auch in schwierigen Phasen beweisen, dass er zur Stelle ist. "Die Mannschaft wartet darauf, dass er mal in den entscheidenden Spielen wie gegen Real Tore macht und nicht nur in der Bundesliga."

Breitner meint weiter: "Lewandowski fehlt es an Selbsteinschätzung, er zeigt keinen Respekt der Mannschaft und dem Trainer gegenüber. Die Mannschaft wird sich jetzt auch noch mal fragen, ob das ein Typ ist, den sie weiter bei sich haben will."

(red)