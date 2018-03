Bayern-Plan: Hasenhüttl jetzt, dann Pochettino

Die Bayern sind weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer-Star Jupp Heynckes. Nach der Absage von Favorit Thomas Tuchel kursiert ein spannender Plan durch deutsche Medien. Mitten drin: RB Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl.

In München soll man an einem Zwei-Stufen-Plan arbeiten, so berichtet zumindest die Bild-Zeitung. Zuerst soll Red-Bull-Trainer Ralph Hasenhüttel die Münchner für zwei Jahre übernehmen, dann soll der ganz große Coup her.

Platzhalter für Pochettino

Nach zwei Jahren unter "Platzhalter" Hasenhüttl soll Tottenham-Trainer Maurico Pochettino die Bayern übernehmen. Das wird aber sicherlich kein einfaches Unterfangen, hinter dem Argentinier ist halb Europa her.

Klar ist nur: in den deutschen Trainer-Markt kommt sicherlich Schwung. Zwischen Hasenhüttl und Red Bull soll es immer wieder krachen, auch Dortmund könnte an einer Verpflichtung des Grazers interessiert sein.

Rekord-Ablöse fällig

Billig wird ein Engagement von Hasenhüttl nicht, denn die Bullen fordern satte 10 Millionen Euro Ablöse – Rekord für einen Trainer.



