Schock! Bayern-Star fällt für restliche Saison aus

Alle Bayern-Fans müssen jetzt ganz stark sein!

Für Arturo Vidal, den so wichtigen "Krieger" im Mittelfeld der Münchner, ist die Saison vorzeitig beendet. Der Chilene verdrehte sich im Training das rechte Knie und wurde bereits operiert.

"Am gestrigen Montag wurde von Dr. Ulrich Boenisch in Augsburg ein Eingriff am rechten Kniegelenk durchgeführt", teilt der deutsche Rekordmeister mit. "Bei diesem Eingriff wurde der bereits vorab diagnostizierte freie Gelenkkörper entfernt. Zudem wurde die Aufhängung des hinteren Außenmeniskus, die von dem freien Gelenkkörper beschädigt worden war, operativ refixiert.“

Ein harter Schlag für die Bayern, die nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft sowohl im Halbfinale der Champions League als auch des DFB-Pokals stehen und somit vom "Triple" träumen. Doch mit Vidal fällt jetzt ein enorm wichtiger Leistungsträger aus...

(red.)