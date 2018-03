Bayern-Kicker wollten Tuchel nicht als Trainer

Jupp Heynckes beendet im Sommer seine Trainer-Laufbahn. Die Bayern benötigen daher einen neuen Coach. Die Gerüchteküche brodelt.

Von Ralph Hasenhüttl über Lucien Favre bis hin zu Mauricio Pochettino wurden schon viele Namen genannt. Lange galt Thomas Tuchel als Top-Favorit. Doch der 44-Jährige sagte vor wenigen Tagen ab.

Ernährung großes Tuchel-Thema

Laut "Bild" sind die Spieler nicht ganz unschuldig an dieser Entscheidung. Wie die Zeitung berichtet, sprachen sich in der Kabine einige Leistungsträger gegen eine Verpflichtung von Tuchel aus. Vor allem die Methoden des Ex-Dortmunders stoßen auf wenig Gegenliebe. So soll er unter anderem bei der Ernährung der Sportler ganz genau hinsehen.

Zu Vertragsverhandlungen zwischen Tuchel und den Bayern soll es daher nie gekommen sein. Der Coach steht nun bei Arsenal und Paris Saint-Germain hoch im Kurs.

(red)