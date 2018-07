Bayern schlagen PSG bei Testspiel in Klagenfurt

Die Bayern haben ihr erstes Testspiel unter dem neuen Coach Niko Kovac für sich entschieden. Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion bezwangen die Münchner im Rahmen des International Championship Cup Frankreichs Meister Paris St. Germain mit Coach Thomas Tuchel mit 3:1. Gigi Buffon debütierte bei PSG, spielte bis zur 66. Minute.

Timothy Weah hatte die Franzosen in der 31. Minute aus einem Konter in Führung geschossen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Münchner mit dem zur Pause eingewechselten David Alaba so richtig auf. Nach einem Eckball von Arjen Robben köpfte Javi Martinez in der 60. Minute das 1:1 – der erste Gegentreffer für Paris-Neuzugang Buffon.

Bayern-Rückkehrer Renato Sanches ließ in der 68. Minute seine Qualitäten aufblitzen, knallte einen Freistoß von der Strafraumkante genau ins kurze Eck – 2:1. Den Schlusspunkt setzte Stürmer-Talent Joshua Zirkzee in der 78. Minute, drückte einen Querpass von Serge Gnabry zum 3:1 in die Maschen.

Beide Teams traten nicht in Bestbesetzung an, mussten auf ihre noch im Urlaub weilenden WM-Starter verzichten.

